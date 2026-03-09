EEUU y Ecuador finalizan negociaciones para firmar un acuerdo comercial bilateral

EEUU/Ecuador.- EEUU y Ecuador concluyen las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial recíproco - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

ECUADOR, 13 Feb (EUROPA PRESS)

Este viernes, Estados Unidos y Ecuador culminaron las conversaciones para finalizar un acuerdo comercial recíproco, anticipando su firma en las "próximas semanas". Este acuerdo marca un avance importante en el fortalecimiento de los lazos bilaterales. "Este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad; su pronta entrada en vigor ayudará a expandir y diversificar el comercio bilateral y la inversión para beneficio mutuo de ambos países y sus pueblos", expresó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, mediante un comunicado.

Además, bajo la administración de Trump, se alcanzó un entendimiento con el gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Daniel Noboa, para el traslado "digno, seguro y temporal" de ciudadanos de terceros países a Ecuador, quienes solicitaron asilo. Estas iniciativas resaltan los esfuerzos continuos por promover la colaboración y el entendimiento mutuo entre ambas naciones.