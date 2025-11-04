Ejército ecuatoriano ataca con artillería a centros de "mafias mineras" en el sur del país

Archivo - El Ejército de Ecuador ataca con fuego de artillería centros operativos de "mafias mineras" en el sur del país - Juan Diego Montenegro/dpa - Archivo

ECUADOR, 4 Nov (EUROPA PRESS)

En un operativo sin precedentes denominado 'Tormenta de Fuego', el Ejército de Ecuador lanzó un ataque contra varias instalaciones operativas y logísticas de lo que se conoce como "mafias mineras" en La Chonta, Azuay, al sur de Ecuador. Esta iniciativa contó con la participación de 1.500 miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, quienes lograron destruir aproximadamente 12 hectáreas de terreno utilizadas por estas organizaciones.

Según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado, el ataque se llevó a cabo mediante el uso de artillería pesada, eliminando los enclaves que funcionaban como centros operativos para las mafias. Este operativo facilitó la desarticulación de las estructuras criminales mediante el uso de munición de alta precisión, asegurándose de que toda población civil fuera evacuada de las zonas adyacentes previamente.

Los objetivos de este operativo incluían a grupos de crimen organizado, algunos de los cuales están supuestamente vinculados a Los Choneros, una banda criminal que, según las autoridades militares, usa la minería ilegal como fachada para operaciones ilícitas como contrabando de armas, extorsión y microtráfico. Esta es la primera vez que se vincula a Los Choneros con actividades de minería ilegal en Azuay, un territorio donde la banda Los Lobos también ha mantenido una fuerte presencia, especialmente en áreas como Ponce Enríquez.

El Ministerio de Defensa ha anunciado que esta ofensiva contra el crimen organizado será constante. Recordando una operación similar realizada el pasado 19 de octubre en la provincia de Imbabura, donde se utilizaron también tácticas de artillería pesada para combatir la minería ilegal, se demuestra la firme determinación de las fuerzas ecuatorianas en su lucha contra estas mafias.