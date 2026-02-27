Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d), y el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand (i), tras un encuentro, en el Palacio de Viana, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España). Albares - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno espera que la Cumbre Iberoamericana que se celebrará el próximo mes de noviembre en Madrid permita la puesta en marcha definitiva de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, en la que se ha venido trabajando desde su presentación en la última cita celebrada en 2024 en Cuenca (Ecuador).

Así lo ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota tras el encuentro sobre el Programa Iberoamericano de Discapacidad que ha inaugurado su titular, José Manuel Albares, y en el que han participado los embajadores iberoamericanos acreditados en España, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, y las autoridades del Programa Iberoamericano de Discapacidad.

El encuentro ha permitido identificar los ámbitos de la discapacidad en los que se trabajará en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid bajo el lema: "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

Uno de los ámbitos de la discapacidad en los que se trabajará en XXX Cumbre, ha explicado Exteriores, será el de la puesta en marcha de la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad. Esta iniciativa "busca el reconocimiento de la condición de discapacidad dentro del espacio iberoamericano, facilitando así el acceso a beneficios y servicios para las personas con discapacidad durante sus desplazamientos temporales en la región", ha indicado el Ministerio.

La tarjeta, que refuerza la "ciudadanía iberoamericana", permitirá que 90 millones de personas discapacitadas en Iberoamérica puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la población, ha resaltado el departamento que encabeza Albares.