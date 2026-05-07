Ecuador y España refuerzan su cooperación en el ámbito del turismo

El Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de la República del Ecuador, Luis Alberto Jaramillo y la Secretaria de Estado de Turismo del Reino de España, Ana Muñoz Llabrés. - CEDIDA

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de la República del Ecuador, Luis Alberto Jaramillo y la Secretaria de Estado de Turismo del Reino de España, Ana Muñoz Llabrés suscribieron esta semana un Memorando de Entendimiento en materia turística.

El instrumento suscrito, en cuya firma también participaron la Embajadora del Ecuador Wilma Andrade Muñoz y la y la Directora General de Políticas Turísticas Ana Muñoz Llabrés, está orientado a promover las relaciones turísticas de beneficio mutuo, ampliar las oportunidades de promoción de destinos, favorecer el intercambio de conocimiento técnico y reforzar la cooperación institucional entre las autoridades competentes.

Entre sus principales ámbitos de trabajo se incluyen la promoción turística conjunta, el marketing digital aplicado al turismo, la planificación y el desarrollo de destinos, la diversificación de productos turísticos y el impulso de un turismo sostenible, resiliente e innovador.

El Memorando también prevé acciones de intercambio de información y experiencias, asistencia técnica, capacitación profesional, innovación tecnológica y coordinación en foros multilaterales vinculados al sector turístico.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación, y permitirá desarrollar iniciativas específicas conforme a las competencias institucionales y a la disponibilidad presupuestaria de ambas partes.

Para el Ecuador, este instrumento abre una agenda de trabajo concreta con España, país referente en gestión, competitividad e innovación turística. Su implementación permitirá fortalecer capacidades, posicionar la oferta turística ecuatoriana en un mercado estratégico y avanzar en proyectos que traduzcan la cooperación bilateral en resultados verificables para el sector.