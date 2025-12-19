Falleció Rodrigo Borja, expresidente ecuatoriano, a los 90 años

Archivo - Ecuador.- Muere el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja a los 90 años - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

ECUADOR, 19 Dec (EUROPA PRESS)

Rodrigo Borja, quien lideró el país suramericano entre 1988 y 1992, falleció este jueves a los 90 años, confirmó su partido, Izquierda Democrática, el cual fundó. "Ha fallecido Rodrigo Borja, presidente de Ecuador, mentalizador del socialismo democrático y líder histórico de Izquierda Democrática", difundió la agrupación en X, prometiendo difundir "toda información oficial" acerca de este evento en dicha red.

Sin entrar en detalles sobre las causas de su deceso, el partido lo describió como un "estadista a carta cabal" y rememoró su rol como doctor en Derecho y educador por más de veinte años en la Universidad Central de Ecuador.

Daniel Noboa, el presidente en funciones de Ecuador, expresó en X sus condolencias a los allegados de Borja, resaltando que su figura "estará para siempre en la memoria de Ecuador". "Hoy este país honra su legado", agregó Noboa en su mensaje.

Por su lado, Guillermo Lasso, quien gobernó Ecuador hasta 2023, recibió la noticia con "profundo pesar", reconociendo a Borja como un hombre "íntegro, demócrata coherente y estadista que honró el servicio público y la institucionalidad de Ecuador".

Lasso también deseó que el legado y aporte de Borja a la historia ecuatoriana perdure en el tiempo y sirva de inspiración para futuras generaciones.