La Fiscalía de Ecuador allana la casa de la excandidata Luisa González por lavado de dinero en la campaña

Archivo - Luisa González, excandidata presidencial en Ecuador. - Europa Press/Contacto/Alejandro Baque - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Ecuador ha informado este miércoles de un operativo contra el lavado de dinero que ha incluido el allanamiento de varios domicilios, entre ellos el de la excandidata de Revolución Ciudadana (RC) Luisa González, de quien se sospecha habría recibido dinero de Venezuela para financiar su campaña de 2023.

La operación por el conocido como caso 'Caja Chica' también se ha desarrollado con el allanamiento en los domicilios del diputado de RC Patricio Chávez y de Andrés Aráuz, compañero de fórmula de González para las elecciones de 2023 y antiguo jefe del partido además candidato presidencial en las de 2021.

En total son ocho personas las investigadas por esta supuesta financiación irregular de la campaña para las elecciones de 2023, en las que González perdió en segunda vuelta con el ahora presidente, Daniel Noboa, entre ellas el expresidente Rafael Correa, que ha publicado en sus redes la nota de la Fiscalía.

En caso de ser declarada culpable como autora del delito de delincuencia organizada para blanquear dinero se paga con hasta 30 años de cárcel.

"¡Ni en las peores dictaduras!", ha escrito Correa, quien ha destacado que las investigaciones se han puesto en marcha por una denuncia con reserva de identidad que se presentó a finales de noviembre del año pasado.

Se trata del segundo caso que se le abre a la campaña de González, quien dejó de ser secretaria general del partido el 18 de enero. Ese mismo día, recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por unas presuntas infracciones en la financiación y los gastos electorales durante la campaña.