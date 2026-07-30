La Fiscalía de Ecuador investiga a jueces de la Corte Nacional por supuestos sobornos a cambio de una sentencia

Archivo - Bandera de Ecuador en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía y Policía de Ecuador han llevado a cabo varios allanamientos a inmuebles ubicados en el norte de Quito, capital del país, en el marco de una investigación previa que involucra a tres jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes habrían recibido dinero a cambio de gestionar la emisión de una sentencia de casación.

Los investigados por este supuesto delito de cohecho son Milton V., Patricio S. e Iván L., quienes habrían formado parte del tribunal que emitió una sentencia de recurso de casación, en la que se ordenó pagar 59,3 millones de dólares (unos 51,7 millones de euros) a favor de una empresa china, según ha precisado la Fiscalía ecuatoriana en nota de prensa.

Como antecedentes del caso está el testimonio anticipado de Michael Ismael H., sentenciado en el caso Plaga, trama de corrupción que está siendo investigada en el país por la presunta comisión de un delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos.

Michael Ismael H. puso de manifiesto que, durante un evento efectuado en la ciudad de Guayaquil, sostuvo reuniones con varias personas y supo que los mencionados jueces habrían gestionado la emisión del referido fallo.

Durante los registros los agentes han incautado teléfonos móviles, ordenadores y documentos, según ha precisado la Fiscalía ecuatoriana que ha avanzado que continuará practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, con respeto al debido proceso.