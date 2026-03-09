Fiscalía ecuatoriana acusa a 20 integrantes del Frente Oliver Sinisterra por actividades criminales

Archivo - La Fiscalía de Ecuador presenta cargos contra 20 presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra - Juan Diego Montenegro/dpa - Archivo

ECUADOR, 20 Feb (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ecuatoriana anunció la imputación de cargos contra 20 presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las desmovilizadas FARC, por el presunto delito de tráfico ilícito de armas. "Se han formulado los cargos contra 20 supuestos integrantes del grupo disidente. El juez ha dispuesto medidas de prisión preventiva", comunicó la institución, destacando que entre los detenidos se encuentra Kevin R., conocido como Camilo y señalado como líder de la facción.

Estas detenciones tuvieron lugar el pasado miércoles en una operación militar llevada a cabo en la provincia de Esmeraldas, ubicada en la región noroeste de Ecuador. Durante este operativo, se produjo un enfrentamiento en el que los guerrilleros utilizaron armas de fuego y artefactos explosivos sin lograr contrarrestar el asalto de las fuerzas militares, según relata el diario 'El Comercio'.

El Ejército de Ecuador acusa a este grupo de actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. Además, los señala como responsables del secuestro y asesinato en 2018 del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Estas tres personas fueron capturadas por Walter Artízala, alias Guacho, líder del grupo en aquel entonces, quien buscaba un intercambio por miembros de su facción que estaban encarcelados.

A pesar de no ser el más numeroso de los grupos disidentes de las FARC, el Frente Oliver Sinisterra es uno de los principales objetivos de las autoridades de Colombia y Ecuador. La mayoría de sus integrantes son originarios del departamento de Nariño, en Colombia, y operan en la zona fronteriza entre ambos países, donde han realizado ataques contra puestos de control fronterizos.