Fiscalía ecuatoriana allana domicilio de Luisa González acusada de lavado en su campaña

Archivo - La Fiscalía de Ecuador allana la casa de la excandidata Luisa González por lavado de dinero en la campaña - Europa Press/Contacto/Alejandro Baque - Archivo

ECUADOR, 28 Jan (EUROPA PRESS)

La Fiscalía en Ecuador realizó recientemente un operativo significativo en su lucha contra el lavado de activos, involucrando registros domiciliarios en varios lugares, destacándose entre ellos la morada de Luisa González, exaspirante a la presidencia por el movimiento Revolución Ciudadana (RC) en las elecciones de 2023. González está bajo la lupa por supuestamente haber recibido fondos de Venezuela para su campaña.

Este operativo, denominado caso 'Caja Chica', extendió sus acciones a las viviendas de figuras prominentes dentro de RC, como el diputado Patricio Chávez y Andrés Aráuz, quien fue compañero de fórmula de González en el reciente proceso electoral y candidato presidencial en 2021, así como exlíder del partido.

La investigación implica a un total de ocho personas por posible financiación irregular durante los comicios de este año, donde González no logró la victoria frente a Daniel Noboa, el presidente electo. Entre los investigados se encuentra también el expresidente Rafael Correa, quien ha reaccionado a la noticia divulgada por la Fiscalía a través de sus redes sociales, criticando las acciones legales en su contra y las de sus asociados.

Si González es hallada culpable del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, podría enfrentarse a una pena de hasta 30 años de prisión. Rafael Correa, por su parte, condenó los procedimientos legales como propios de "las peores dictaduras", mencionando que dicha investigación se originó a partir de una denuncia anónima presentada a finales del año anterior.

Este no es el único frente judicial que enfrenta González, quien renunció a su cargo como secretaria general de RC el 18 de enero. El mismo día, recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral por supuestas irregularidades en la financiación y gastos de su campaña electoral.