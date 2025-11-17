Fiscalía Ecuatoriana Inicia Investigación por Fraude Procesal Contra 'Pipo', Arrestado en España

ECUADOR, 17 Nov (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ecuatoriana investiga a Wilmer Chavarría Barré, conocido como 'Pipo', líder del cártel de Los Lobos, por fraude procesal al supuestamente fingir su muerte en 2021. 'Pipo' fue detenido recientemente en España, sumándose este cargo a otros previos por robo, narcotráfico y atentados terroristas.

Según un comunicado de la Fiscalía, el detenido habría aprovechado la pandemia de COVID-19 para cambiar su identidad y ocultarse en Europa. Mientras, presuntamente coordinaba crímenes en Ecuador. La Policía de este país divulga que 'Pipo', quien ya fue sentenciado a 16 años por un robo que resultó en muerte, ahora enfrentará investigaciones por posibles delitos adicionales.

Además, el Ministerio Público solicitó la revocatoria de la extinción de la pena, esperando su arresto por la policía ecuatoriana si es extraditado desde España. La detención de Chavarría, uno de los narcotraficantes más buscados en América Latina, se produjo en Málaga por agentes de la UDYCO Central, tras llegar desde Marruecos.

Esta operación, denominada Renacer, reveló que 'Pipo' había fingido su muerte para evadir a la justicia, liderando desde España y Emiratos Árabes. Se demostraron sus vínculos nacionales e internacionales y la financiación de atentados para intimidar al presidente ecuatoriano Daniel Noboa e interferir con reformas penitenciarias.

Los Lobos, temporalmente aliados con Chone Killers, están implicados en atentados en Guayaquil mediante coches bomba y drones, dirigidos desde la prisión La Roca. Estados Unidos impuso sanciones en 2024 contra 'Pipo' y su organización, la mayor de narcotráfico en Ecuador, por sus conexiones con cárteles mexicanos y la promoción de violencia y desestabilización.

Finalmente, también se asocian a Los Lobos con el intento de asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, el 9 de agosto de 2023. 'Pipo' acumula antecedentes desde 2004, incluyendo cargos por robo, asociación ilícita, narcotráfico, y atentados terroristas.