El Gobierno aprueba una partida de 4,8 millones para el "saneamiento sostenible" en sectores rurales de Ecuador

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado en el - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo destinará 4,8 millones de euros al Gobierno del Cantón de Portoviejo en Ecuador para la financiación de un programa para el "saneamiento sostenible" en sectores rurales de esta región.

El Consejo de Ministros aprobó esta partida este martes que correrá a cargo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), según ha informado Moncloa.

Fue en el año 2008 cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado creó este fondo con el objetivo de financiar actuaciones, dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo, tendentes a promover y mejorar el acceso de la ciudadanía de los países de América Latina a los servicios de agua y saneamiento.

En ese sentido, esta aportación se aprobó el 4 de mayo en la sesión del Comité Ejecutivo del FCAS.

Desde el Ejecutivo han subrayado que el objetivo que persigue esta medida es mejorar las condiciones de acceso y calidad de los servicios de saneamiento para la población rural del Cantón de Portoviejo.

Así, se facilitará la dotación de infraestructura y servicios sostenibles y de calidad, la promoción de cambios de hábitos en el uso del agua y en las prácticas de higiene y saneamiento, así como el fortalecimiento del prestador público para una gestión sostenible de los servicios.