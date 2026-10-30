El Gobierno de Ecuador continúa con los operativos contra autoridades regionales: "Todos van a rendir cuentas"

Archivo - El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, junto a un alto mando policial. - JOHN REIMBERG EN X - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía y la Policía Nacional de Ecuador han llevado a cabo este viernes seis registros en la provincia de Guayas, entre ellos el de un inmueble del alcalde de Playas, Gabriel Balladares, como parte de una investigación por malversación, dos días después de que otro regidor fuera detenido por lavado de dinero.

El ministro del Interior, John Reimberg, ha informado que durante el registro en el domicilio de Balladares se han encontrado 15.000 dólares en efectivo dentro de su vehículo. "Las investigaciones apuntan a que se habrían identificado pagos por obras no ejecutadas, diferencias en cantidades, modificaciones contractuales e incumplimientos técnicos", ha detallado en un mensaje en redes sociales.

Los estragos al erario público ascenderían a los 520.000 dólares, ha puesto de relieve el ministro del Interior. "Hoy se siguen evidenciando los delitos que han estado acostumbrados a cometer. Todos van a rendir cuentas, alcaldes o no alcaldes", ha reafirmado Reimberg en una entrevista para la radio de su país.

Reimberg ha puesto de relieve el rápido incremento del patrimonio de algunos funcionarios cuando comienzan a ocupar sus cargos y ha señalado de que el Gobierno quiere acabar con esa "protección" que algunos han logrado mientras se enriquecen.

"Dicen que es persecución política, cuando se han robado los municipios completos", ha dicho el ministro, quien se ha referido al alcalde de Playas como "otro más que estaba acostumbrado a servirse y no servir a sus ciudadanos".

El caso que salpica a este alcalde está relacionado con presuntas irregularidades en la construcción de un centro para atender situaciones de crisis ante fenómenos medioambientales. Balladares no ha sido detenido, a diferencia hace dos días del primer edil de Vinces, Alfonso Montalván, por lavado de dinero.

Esta semana se han llevado también registros en oficinas y domicilios de antiguos funcionarios del municipales en la ciudad de Cuenca por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

En los últimos meses se han intensificado las operaciones contra autoridades locales, siendo hasta el momento las más sonada la que se llevó a cabo en febrero de este año contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en prisión preventiva mientras es investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero.