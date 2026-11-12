El Gobierno de Ecuador destaca una nueva operación contra 'Los Choneros': "Hasta la abuelita traficaba"

Archivo - Policia ecuatoriano, en una imagen de archivo. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha destacado este jueves una nueva operación antidrogas para dañar las fuentes de financiación de 'Los Choneros', que ha dejado catorce detenidos en la provincia costera de Manabí, entre elos una anciana con discapacidad que "traficaba en su silla de ruedas".

En el marco de la operación 'Gran Fénix Palmar', se ha incautado media tonelada de cocaína se han llevado a cabo una quincena de registros en varias localidades de Manabía, entre ellas Manta, Portoviejo, Jipijapa y Paján. "Hasta la abuelita traficaba", se ha jactado el ministro del Interior ecuatoriano en redes sociales.

Además de esta anciana en silla de ruedas, el operativo se ha saldado también con la captura de Sánchez Zambrano Heráclito, alias 'Raúl', "individuo de interés penal relevante" y señalado como responsable del control operativo, territorial y logístico de este grupúsculo, encargado "del acopio, transporte y distribución de drogas y armas, con operaciones marítimas de cocaína hacia Centroamérica".

"Además del narcotráfico, esta estructura estaría vinculada con el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, robo de vehículos, extorsiones y amenazas en varios distritos de Manabí", ha destacado Reimberg.

El ministro ecuatoriano ha informado también del arresto de más de 2.600 personas durante los diez días que ha durado el último toque de queda decretado en las provincias costeras de Esmeraldas, El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos.

Asimismo, ha adelantado que los próximos operativos se harán extensibles a "gente de cuello blanco" y "aquellos que se creen invisibles" y protegen las finanzas del crimen organizado a través del lavado de dinero.