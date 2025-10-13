El Gobierno de Ecuador envía un convoy con militares con ayuda humanitaria para Imbabura

El país lleva 22 días en paro indefinido para protestar por el fin de los subsidios al diésel

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador ha puesto en marcha un convoy con ayuda humanitaria en el que participan militares y que pretende llegar a la provincia de Imbabura, una de las zonas en las que está teniendo más impacto el paro indefinido convocado por las organizaciones indígenas.

"Iremos con la fuerza militar, policial, como bloque (de seguridad), y las autoridades, para aperturar vías y llegar con ayuda humanitaria", ha explicado el ministro del Interior, John Reimberg.

Reimberg ha advertido de que se encuentran con bloqueos, los militares abrirán las vías, primero dialogando con los manifestantes y, si no hay consenso, se recurrirá a la fuerza.

"Esto no puede seguir así. La ley prohíbe el cierre de vías. Imbabura no puede permanecer más tiempo cerrado. Tengo una disposición muy clara del presidente (Daniel Noboa) que la voy a hacer cumplir. El paro termina ya. No puedo permitir que sigan amedrentando a la gente, cerrando negocios, pinchando llantas...", ha declarado.

El propio Reimberg ha indicado que en Cotacachi hay unas 1.000 personas que han cerrado la vía y están esperando el paso del convoy para enfrentarse.

En convoy está formado por un centenar de vehículos acompañados de un millar de militar y en el mismo participan el propio Reimberg y la vicepresidenta del país, María José Pinto.

El convoy ha partido desde Quito hacia la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, donde la principal organización indígena, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ha hecho un llamamiento a una "gran marcha de la resistencia en Ibarra".

Imbabura es el epicentro de las protestas y en sus ciudades ya se nota el desabastecimiento de varios productos como el gas de uso doméstico. El paro comenzó el pasado 21 de septiembre convocado por CONAIE en protesta por el fin del subsidio al diésel.

El Gobierno ha respondido con la movilización del Ejército para reprimir las protestas y en los enfrentamientos ha muerto al menos un comunero indígena.