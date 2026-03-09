González, ex candidata correísta, denuncia allanamiento de su hogar y acusa al Gobierno de corrupción

Archivo - Ecuador.- La excandidata correísta González rechaza el allanamiento de su domicilio y acusa al Gobierno de corrupción - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

ECUADOR, 29 Jan (EUROPA PRESS)

En una reciente operación que ha despertado polémica en el ambiente político ecuatoriano, la Fiscalía realizó el allanamiento del domicilio de Luisa González, antigua candidata de Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones de 2023, bajo la sospecha de haber recibido financiamiento ilegal de Venezuela. González ha refutado vehementemente estas acusaciones, argumentando que esto forma parte de un intento por desviar la atención de la corrupción existente en el gobierno actual, liderado por Daniel Noboa.

Durante una declaración pública en la sede de su partido, la cual compartió a través de las redes sociales, González vinculó a individuos cercanos al presidente y su gabinete con actividades de narcotráfico, criticando la falta de acciones legales contra estos. Además, instó a la Fiscalía a investigar en el Palacio de Carondelet, comentando sarcásticamente sobre la ausencia frecuente del presidente, a quien describe como "el turista".

González también se defendió de las acusaciones sobre financiamiento ilegal, asegurando que ni ella ni Revolución Ciudadana han recibido apoyo económico de Venezuela o cualquier cártel. Apuntó contra la Fiscalía y Noboa por, según ella, intentar eliminar a los opositores políticos. Esta información fue recogida por el diario 'Primicias'.

La operación, denominada caso 'Caja Chica', no solo incluyó el allanamiento al domicilio de González sino también al de otros miembros destacados de RC, como el diputado Patricio Chávez y Andrés Aráuz, quien fue compañero de fórmula de González en las últimas elecciones y candidato presidencial en 2021. En total, ocho personas están siendo investigadas por presunta financiación irregular.

Por su parte, Marcela Aguiñaga, quien fue acusada por González y anteriormente presidenta de RC, negó cualquier involucramiento, destacando que para el momento de la presentación de las cuentas de campaña ya había renunciado a su cargo dentro del partido. Estas declaraciones fueron reportadas por 'El Telégrafo'.

Este escenario surge en un momento crítico para González, quien recientemente dejó su cargo como secretaria general del partido y enfrenta acusaciones de delincuencia organizada para blanquear dinero, lo cual podría resultar en una sentencia de hasta 30 años de cárcel. Este conflicto legal pone en evidencia las tensiones y desafíos actuales dentro del panorama político ecuatoriano.