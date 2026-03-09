ECUADOR.- Grupos indígenas inician proceso para revocar mandato del presidente Noboa

Archivo - Ecuador.- Varios grupos indígenas anuncian un proceso para revocar el mandato del presidente Noboa - Europa Press/Contacto/Vincent Ricci - Archivo

ECUADOR, 9 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, comunicó su intención de liderar un procedimiento revocatorio contra el presidente Daniel Noboa, reflejando una tendencia creciente entre diversas organizaciones que comparten esta postura. Durante una entrevista para el medio Primera Plana, Iza expresó la desilusión de los ecuatorianos con la gestión gubernamental: "La mayoría de los ecuatorianos confiaron en el Presidente de la República, pero así como confiaron, en este momento existe una reacción negativa frente a lo que está haciendo el Gobierno Nacional".

La iniciativa desde la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), perteneciente a Conaie, marcará el comienzo de este proceso, instando a otras agrupaciones a unirse para formar un bloque cohesivo, en vez de dispersarse en acciones no coordinadas. Este movimiento se suma al reciente anuncio de Guido Perugachi, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), quien también afirmó estar en las primeras fases de un proyecto similar debido a la insatisfacción con el cumplimiento de promesas por parte del presidente y el manejo de áreas claves como la salud, la educación y la seguridad.

La posibilidad de revocar mandatos antes de su conclusión, un derecho constitucional establecido en 2008, se activa cuando se percibe que un funcionario electo ha perdido la confianza del pueblo o no ha ejecutado adecuadamente sus responsabilidades. Para tal efecto, la normativa dicta que las propuestas deben presentarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) después de haber transcurrido el primer año de gestión pero antes del último, abriendo la ventana para la acción ciudadana contra Noboa, a quien le resta mandato hasta abril de 2025.