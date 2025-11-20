Hallados los cuerpos sin vida de diez presos que murieron por tuberculosis en una cárcel de Ecuador

Archivo - Policías inspeccionan las celdas de una prisión en Guayaquil, Ecuador - Europa Press/Contacto/Policªa Nacional de Ecuador

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ecuatorianas han hallado los cuerpos sin vida de al menos diez presos que murieron por tuberculosis en la prisión del Litoral, en la ciudad de Guayaquil, donde a principios de noviembre se registraron otros ocho reclusos muertos la mayoría por deterioro físico y distintas afecciones.

El Ministerio del Interior ha confirmado este miércoles en declaraciones al diario 'Primicias' la causa de la muerte de los diez reos, que tenían entre 19 y 49 años de edad, tras realizarles las autopsias.

Por su parte, el organismo encargado de las cárceles en Ecuador (el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI) ha indicado que los presos murieron en distintas fechas, todas a partir del pasado 14 de noviembre.

Estos diez fallecidos se suman a los ocho registrados a principios de noviembre también en la prisión del Litoral y en la cárcel Regional, en Guayaquil, según apunta el mismo periódico. Solo uno de los muertos presentaba signos de violencia, mientras que el resto mostraba delgadez extrema y deterioro físico por enfermedades respiratorias, de acuerdo a fuentes penitenciarias.

El país latinoamericano ya se vio afectado en marzo de este año por un brote de tuberculosis detectado en doce de sus más de 30 centros penitenciarios. De hecho, más de la mitad de los 1.115 casos se registraron en la citada cárcel del Litoral, tal y como apuntó el Ministerio de Salud. cu