Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, fue trasladado a una nueva cárcel

ECUADOR, 11 Nov (EUROPA PRESS)

El presidente Daniel Noboa confirmó el lunes el traslado de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, a una nueva prisión. Glas, quien cumplía condenas de seis y ocho años por corrupción, fue movido de la cárcel de alta seguridad La Roca en Guayaquil. El mandatario compartió en X, anteriormente conocida como Twitter, imágenes del exvicepresidente en su nuevo "hogar", agregando que "otros criminales" llegarán pronto.

Este anuncio se da luego de que Noboa informara sobre el traslado de los 300 reclusos más peligrosos a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, destacando la acción como una respuesta del país al desafío del crimen.

La transferencia de Glas ha sido condenada por su abogada, Sonia Gabriela Vera, quien la calificó de acto de desacato y humillación, violando medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La corte, en octubre, pidió a Ecuador garantizar la salud y vida de Glas. Vera criticó la exposición pública y burla hacia Glas, argumenta una violación a los derechos humanos y acusó al estado de usar el sistema carcelario como herramienta de tortura psicológica.

Glas, quien fuera vicepresidente bajo Rafael Correa en 2013 y Lenín Moreno en 2017, enfrenta condenas por cohecho, asociación ilícita y una condena de primera instancia a 13 años por el caso Reconstrucción de Manabí, según reporta 'Primicias'.