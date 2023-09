Lasso anuncia que se centrará en temas de desnutrición infantil tras dejar la Presidencia de Ecuador

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha anunciado que establecerá como "misión de vida" tras dejar el actual cargo la lucha contra la desnutrición infantil, pese a que no ha logrado alcanzar los objetivos que se había marcado cuando comenzó el mandato en mayo de 2021.

"Hoy quiero anunciar que dedicaré los próximos años de mi vida a luchar por esta causa", ha declarado Lasso, que no se ha presentado a las elecciones anticipadas y, por tanto, deberá pasar el bastón de mando a quien salga vencedor de la pugna de octubre entre Luisa González y Daniel Noboa.

Lasso asumió la Presidencia con el objetivo de bajar en seis puntos la desnutrición infantil, aunque se ha quedado en un retroceso del 3,5 por ciento. El mandatario ha destacado en un acto público que unos 20.000 niños menores de dos años están libres de esta lacra.

El mandatario, no obstante, ha aclarado que aún no tiene un plan definido, pero fuentes de su entorno han explicado a la cadena Ecuavisa que estará vinculado básicamente a fundaciones. Sus colaboradores cercanos dan por hecho que no se alejará de la vida pública y que, por ejemplo, seguirá dando entrevistas.

"Traer las mejores prácticas (para combatir la desnutrición infantil) de países como Chile será mi misión de vida. La dedicaré con profunda intensidad, concentración y seriedad", ha prometido Lasso.