Líder de Los Lobos acusa a presidente Noboa de ordenar asesinato de Villavicencio en 2023

ECUADOR, 26 Feb (EUROPA PRESS)

En un revelador testimonio desde un juzgado de Zaragoza, Wilmer Chavarría Barré, conocido en el mundo del crimen como 'Pipo' y líder del cártel de Los Lobos, lanzó graves acusaciones contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, implicándolo en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2003. Chavarría, detenido desde noviembre de 2025 tras una operación conjunta de las fuerzas policiales de España y Ecuador, negó su participación en este crimen durante una audición que se extendió por 45 minutos.

'Pipo', considerado uno de los narcotraficantes más notorios de Latinoamérica, sostuvo que una fuente cercana al actual ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, le informó que Noboa ordenó el homicidio de Villavicencio. Resaltó además que Noboa había calificado su captura como el objetivo primordial del Ejecutivo y mencionó la existencia de un audio que vincula al mandatario con un caso de menores.

Este testimonio surge en un contexto donde la seguridad en Ecuador se ha visto seriamente cuestionada, especialmente tras el asesinato de Villavicencio ocurrido a escasos once días de las elecciones presidenciales de agosto de 2023, un hecho que sacudió al país. Por este crimen, ya fueron sentenciados Edwing Angulo, alias 'Invisible', otro líder de Los Lobos, como autor material, además de cuatro individuos más.

El ministro Reimberg desestimó las declaraciones de 'Pipo' calificándolas de "absurdas" y acusándolo de intentar evadir su responsabilidad ante la justicia por miedo a ser extraditado. Aseguró que tales acusaciones provienen del temor de enfrentar las consecuencias de sus actos y reiteró la posición del gobierno frente a la impunidad.

La situación pone de manifiesto las complejidades del entramado criminal y político en Ecuador, dejando a la población y las autoridades en expectativa sobre las posibles repercusiones de estas acusaciones en la estabilidad política del país.