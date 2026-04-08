Ecuador llama a consultas a su embajador en Colombia para protestar por las palabras de Petro sobre Glas

Archivo - La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha llamado a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, para protestar por las palabras del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple dos sentencias de prisión por cohecho y asociación ilícita en los casos Obedrecht y Soborno.

"Evidentemente que hay una provocación porque de la nada salen este tipo de mensajes. Desde Ecuador hemos tratado de mantener una vecindad cordial. Más allá del diálogo, Ecuador pide acciones concretas. Hemos también llamado a nuestro embajador a consultas, que estará arribando el día de hoy o mañana a más tardar", ha señalado la ministra en declaraciones a la emisora Radio Centro.

Sommerfeld ha defendido que la medida ha sido tomada para trasladar una "protesta enérgica" por "los términos en los que se refiere el presidente Petro" sobre Jorge Glas "y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado".

Esto se produce tras el rifirrafe en redes sociales entre el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y su homólogo colombiano a cuenta de las palabras de éste último sobre el exvicepresidente Jorge Glas, a quien llamó "preso político", acusando al Gobierno de Ecuador de cometer "un delito de lesa humanidad" al "dejar morir a una persona de hambre".

"Solicito a los organismos internacionales de Derechos Humanos velar por sus derechos. Su estado de salud compromete ya su vida porque, al estar prisión, no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y pérdida de masa muscular", dijo Petro en redes sociales.

Noboa aseguró que Glas debía "responder" ante Ecuador tras ser condenado por varios casos de corrupción. "Ahora que intentan reinventar al 'preso político', quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y en el Derecho Internacional", sentenció.

Sobre el que fuera vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y con Lenín Moreno en 2017 pesa además una condena de primera instancia a trece años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí. En abril de 2024, Glas fue sacado por la fuerza de la Embajada mexicana en Quito por las fuerzas de seguridad pese a haber recibido asilo del Gobierno presidido entonces por Andrés Manuel López Obrador.