ECUADOR.- 'Lobo Menor', sospechoso de idear el crimen del aspirante Villavicencio, llegó a Ecuador

Archivo - Aterriza en Ecuador 'Lobo Menor', supuesto autor intelectual del asesinato del candidato Villavicencio - Rodrigo Buendia/La Nacion Via Zu / Dpa - Archivo

ECUADOR, 20 Mar (EUROPA PRESS)

La noche de este jueves, Guayaquil fue escenario de la llegada de Ángel Esteban Aguilar, conocido en el bajo mundo como 'Lobo Menor', tras su detención en México por su implicación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto del año pasado. El ministro del Interior, John Reimberg, celebró la captura de Aguilar, quien es considerado uno de los criminales más buscados del continente americano, relacionado directamente con el grupo delictivo Los Lobos.

'Lobo Menor', hijastro de Wilmer Chavarría, 'Pipo', líder de la mencionada organización criminal, detenido en España y pendiente de extradición, cuenta con una serie de cargos en su contra, incluyendo homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión de la justicia. "Otro pez gordo cae", expresó Reimberg, quien además destacó que, tras una fuga hacia Colombia y luego México en 2022, Aguilar intentó vivir bajo una identidad falsa para evitar su captura.

El agente del orden también hizo referencia a la reciente construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad, donde Aguilar será recluido, anticipando un destino incierto para él. La defensa de Aguilar, por su parte, alertó sobre el riesgo que corre su vida en prisión, acusando además irregularidades en su detención y extradición, violando tratados internacionales, argumento Gustavo Salazar, abogado de Aguilar.

La violencia política se hizo evidente en Ecuador con el asesinato de Villavicencio días antes de las elecciones, subrayando el deterioro de la seguridad en un país que una vez fue considerado uno de los más seguros de la región. En conexión con este crimen, ya se han emitido condenas a cinco personas como autores materiales, entre ellos, figuras clave de Los Lobos, marcando un precedente en la lucha contra el crimen organizado en el país.