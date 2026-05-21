Más de 20 detenidos en Ecuador tras una operación contra un grupo que traficaba con armas en Perú y Colombia

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 20 personas han sido detenidas en un operativo efectuado este jueves por centenares de agentes en hasta siete provincias de Ecuador contra una organización dedicada al tráfico de armas que operaba asimismo en Perú y Colombia con el fin de abastecer a disidencias de LAS FARC y al grupo criminal 'Los Lobos'.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha precisado en sus redes sociales que 24 personas han sido detenidas como resultado de un total de 40 registros "simultáneos", todos ellos efectuados en siete provincias del país --Carchi, Imbabura, Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Pichincha--, a excepción de dos que fueron realizados en Perú.

Tras once meses de investigación, la Policía Nacional de Ecuador ha llevado a cabo, en coordinación con la Fiscalía, la denominada operación Victoria en la que han participado 400 agentes y 76 fiscales y que tenía como objetivo una banda criminal que traficaba con armas, municiones y explosivos "desde la frontera sur con Perú hacia la frontera norte con Colombia" para abastecer de este material a disidencias de las FARC y "estructuras vinculadas" a 'Los Lobos'.

"La organización operaba mediante corredores logísticos clandestinos para el acopio, almacenamiento y movilización de armamento y explosivos, manteniendo nexos con organizaciones criminales ecuatorianas y actores armados irregulares en la frontera colombo-ecuatoriana y entre agosto de 2025 y enero de 2026, ya se habían ejecutado intervenciones con la aprehensión de 15 personas ecuatorianas y peruanas", ha relatado el titular de Interior, antes de poner valorar la cooperación "activa" de las autoridades de Perú y lamentar que "por el lado colombiano no hubo respuesta".

Entre los detenidos en la operación Victoria figuran "varios" integrantes de este grupo criminal liderado por un hombre identificado como Freire Hernández Hower René, si bien Reimberg no ha precisado que éste entre los arrestados.