ECUADOR.- Más de 250 personas arrestadas durante el toque de queda en cuatro provincias ecuatorianas

Archivo - Ecuador.- Más de 250 detenidos durante el toque de queda vigente en cuatro provincias de Ecuador - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

ECUADOR, 16 Mar (EUROPA PRESS)

Más de 250 detenidos en Ecuador durante el toque de queda en varias provincias

El Ministerio del Interior de Ecuador reportó el lunes la detención de 253 personas en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, por infringir el toque de queda y por posesión ilícita de armas. Este anuncio llega tras una serie de publicaciones del ministro John Reimberg en redes sociales, donde compartió varios vídeos de los arrestos.

La medida restrictiva, que prohíbe la circulación entre las 23.00 y las 5.00 horas, busca mantener el orden durante la vigencia del toque de queda. La Policía ha recordado que no se otorgarán salvoconductos durante este periodo y aquellos con vuelos programados deben trasladarse con la documentación adecuada que justifique su itinerario.

En respuesta a la creciente violencia ligada al crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico, el presidente Daniel Noboa ha movilizado aproximadamente 75.000 agentes de las fuerzas de seguridad, incluidos más de 30.000 militares y 35.000 policías.

La declaración del estado de excepción por parte del Gobierno responde a un "conflicto interno armado", identificando a grupos armados como "terroristas". Entre ellos se encuentran bandas delictivas y carteles de narcotráfico notorios, como Los Águilas, Los Lobos, Latin Kings, los Tiburones y Los Choneros.