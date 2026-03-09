Más de treinta niños ecuatorianos aún están detenidos por autoridades en EE.UU.

Archivo - Ecuador.- Más de 30 menores ecuatorianos permanecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

ECUADOR, 29 Jan (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Ecuador reveló este miércoles que 32 menores ecuatorianos están actualmente bajo la tutela de las autoridades estadounidenses, destacando el caso reciente de dos niños, de cinco y dos años, detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis. Según el Ministerio de Exteriores de Ecuador, que se basa en datos proporcionados en enero por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de EE. UU., estos menores están en proceso de ser reunificados con sus familias o retornar a Ecuador, contando con el constante apoyo de los doce consulados ecuatorianos en el país norteamericano.

El Ministerio enfatizó que estos equipos consulares están comprometidos con la defensa de los derechos de los menores implicados en procesos migratorios, manteniendo un diálogo continuo y contacto constante con las autoridades estadounidenses pertinentes, incluida la Patrulla Fronteriza, el ICE y la ORR, una entidad adscrita al Departamento de Salud y responsable del cuidado y custodia de menores no acompañados en EE. UU.

Respecto al procedimiento para la reunificación de menores no acompañados, el Ministerio explicó que consta de tres etapas: detención por la Patrulla Fronteriza, transferencia del Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Salud y, finalmente, colocación con un patrocinador, generalmente familiares directos, gestionado por la ORR. Desde 2024, la Embajada ecuatoriana en EE. UU. ha estado en contacto con la ORR para facilitar este proceso.

El gobierno de Daniel Noboa ha desmentido la existencia de denuncias sobre menores desaparecidos o de paradero desconocido en Estados Unidos, asegurando que cualquier denuncia relacionada será tratada con prioridad, en favor del interés superior del niño y la preservación de la unidad familiar.

El Ministerio añadió que un objetivo central de la política exterior ecuatoriana es la promoción y defensa de los intereses y derechos de los ecuatorianos en el exterior, especialmente de los niños y niñas.

En este contexto, el Consulado de Ecuador en Minneapolis, hogar de más de 18.000 ecuatorianos, ha instado a la comunidad a reportar cualquier detención de menores. La ciudad ha sido escenario de la 'Operación Metro Surge', ejecutada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el ICE, resultando en más de 3.000 arrestos y la trágica muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales, además de la detención de dos menores de edad junto a sus padres.