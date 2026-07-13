Matan a tiros en el oeste de Ecuador al hermano menor de alias 'Fito', jefe de Los Choneros

Archivo - Imagen de archivo de un agente de policía ecuatoriano. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ecuatorianas han confirmado la muerte a tiros de David Gabriel Macías Villamar, hermano menor el jefe de Los Choneros, José Macías Villamar, alias 'Fito', extraditado a Estados Unidos donde ha sido procesado por narcotráfico y delitos de crimen organizado, durante la pasada madrugada en Santa Elena.

Su cuerpo ha sido hallado sin vida dentro de una vivienda ubicada en el área costera de Olón. Testigos han relatado que se escucharon una veintena de disparos, que según las investigaciones preliminares fueron efectuados por un grupo de hombres armados que vestían uniformes similares a los de la Policía.

Más de una docena de hombres armados ingresaron dentro de la urbanización privada en la que se encuentra el inmueble, sometiendo al guardia de seguridad antes de entrar en el domicilio y descerrajar decenas de disparos sobre la víctima. Por el momento, no hay detenidos, informa el diario ecuatoriano 'Expreso'.

Se trata de un nuevo varapalo para la familia de 'Fito', quien hace un mes vio como otro de sus hermanos, Ronald Javier Macías Villamar, era detenido en Colombia en un operativo conjunto con las fuerzas ecuatorianas.

En el caso de David, a quien la prensa ecuatoriana menciona como el hermano menos conocido de 'Fito', las autoridades apuntan también a su importancia dentro de esta organización criminal como cabecilla regional en Manabí.

'Fito' se encuentra en Estados Unidos después de ser recapturado en junio de 2025 tras escaparse de la cárcel en 2013. Un mes después se aceptó su extradición a ese país, donde se enfrenta a varios cargos de tráfico de drogas y posesión de armas. Su internamiento plantea interrogantes sobre el futuro cercano del grupo criminal que lidera desde hace menos de cinco años y que ya quedó descabezado en 2023 con la muerte de otro de sus principales jefes, Júnior Roldán, alias 'JR'.