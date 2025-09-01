El ministro de Defensa de Ecuador lidera una "intervención militar masiva" en una cárcel de Guayaquil

Archivo - Despliegue de las fuerzas de seguridad en Ecuador - Europa Press/Contacto/Mateo Armas - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ecuador ha lanzado una "intervención militar masiva" de la Penitenciaria del Litoral en Guayaquil, considerada una de las más peligrosas del país, en un amplio despliegue que ha estado encabezado 'in situ' por el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo.

El objetivo de esta operación de las Fuerzas Armadas era "desarticular estructuras del crimen organizado" que se habían hecho fuertes en esta cárcel, escenario recurrente de motines y disturbios. En septiembre de 2021, más de un centenar de reclusos murieron en una enfrentamiento entre bandas.

Los militares han realizado un "exhaustivo registro" de las instalaciones para intentar localizar armas y explosivos. El Ministerio ha destacado que, con ello, quieren demostrar el "mando firme" del Gobierno de Daniel Noboa, para el que "no hay tregua contra las organizaciones criminales".

Noboa, reelegido en abril como presidente de Ecuador, ha hecho de la lucha contra estos grupos una de las principales consignas de su administración, lo que ha implicado el endurecimiento de las medidas de seguridad y también políticas, por ejemplo declarando el estado de excepción.