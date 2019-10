Ecuador.- Moreno destaca los avances del diálogo con los indígenas y asegura que "se va a solucionar muy pronto"

Publicado 10/10/2019 1:46:55 CET

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha destacado este miércoles los avances del diálogo con los indígenas y ha asegurado que la situación "se va a solucionar muy pronto".

Las declaraciones de Moreno se producen después de que llegara a la capital del país, Quito, desde Guayaquil, a donde se trasladó el lunes junto a su Gobierno para seguir desde allí la huelga nacional que sindicatos e indígenas han convocado en el marco de las protestas contra la reforma económica del Ejecutivo.

"He venido a la ciudad de Quito con el fin de extender mi mano y poderles manifestar que ya tenemos primeros buenos resultados con respecto al diálogo. Los ecuatorianos somos gente de paz", ha destacado el mandatario a través de un vídeo publicado en su cuenta de la red social Twitter.

"Estamos obteniendo los mejores resultados del diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna eso se va a solucionar muy pronto", ha aseverado.

Moreno ha celebrado que tanto los indígenas como el resto de ecuatorianos "estén pensando fundamentalmente en mantener la constitucionalidad, la democracia y la paz".

Además, el presidente ha agradecido a los indígenas por llevar a cabo una "marcha en paz" y por "haberse librado de los elementos perniciosos". "Esos nunca más volverán", ha manifestado.

"Hermanos indígenas, jamás os he ofendido. Nunca os he ofendido, siempre os he tratado con respeto y cariño y ahora quiero hacerlo nuevamente", ha añadido.

Horas antes, el vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnenholzner, ha informado de que la mediación de Naciones Unidas y la Iglesia Católica ha dado sus primeros frutos y el Ejecutivo y las organizaciones indígenas llegaron al "compromiso" de pactar la ruta de la marcha capitalina y que sea "pacífica".

Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa --a quien Moreno ha acusado de orquestar las protestas en un intento de derrocar a su Gobierno junto al mandatario venezolano, Nicolás Maduro--, ha denunciado la represión por parte de la Policía contra los manifestantes en Guayaquil a través de un vídeo publicado en Twitter.

DOS MUERTOS Y 700 DETENIDOS

El origen de las protestas es la reforma económica anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.

Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Moreno a declarar el estado de excepción, que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30.

Desde entonces, dos personas han muerto --una arrollada por un coche y otra al caerse por un puente, ambos en el marco de las protestas--, decenas han resultado heridas, incluida una persona que perdió un ojo por un perdigón, y cerca de 700 han sido detenidas, de acuerdo con el último balance.

Moreno ha ofrecido diálogo aclarando que no recuperará el subsidio al combustible, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo", aunque los manifestantes exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diésel.