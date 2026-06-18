Muere un cabecilla de una banda de Ecuador en un tiroteo en Guayaquil con dos menores sospechosos detenidos

Archivo - Policía Nacional en Guayaquil, Ecuador - POLICÍA ECUADOR GUAYAQUIL

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona considerada por las autoridades ecuatorianas como "objetivo criminal priorizado" y cabecilla de una organización criminal ha muerto este miércoles en un tiroteo en el aeropuerto internacional de Guayaquil, en el sudoeste del país, donde también han resultado heridas otras dos personas y la Policía ha detenido a dos menores.

"Tras una alerta ingresada al ECU 911 (entidad coordinadora de emergencias) sobre una balacera registrada en el aeropuerto Guayaquil, nuestras unidades han desplegado un operativo de localización que ha permitido la aprehensión de dos presuntos implicados en este hecho violento", ha señalado en redes la Policía de Ecuador sobre un incidente "que hasta el momento deja como resultado una persona fallecida y dos personas heridas".

En la misma publicación, el cuerpo ha apuntado que los aprehendidos son menores de edad, por lo que "han sido aislados y puestos a órdenes de la autoridad competente, conforme a la normativa vigente".

"Las investigaciones continúan para identificar y capturar a todos los responsables de este suceso", ha subrayado la Policía, que ha indicado que "en el lugar se incautaron dos armas de fuego" y que "el fallecido presuntamente sería cabecilla de los Águilas, considerado objetivo criminal priorizado".

A este respecto, el ministro de Interior, John Reimberg, ha afirmado también en redes que el fallecido es "Carlos Alberto Suástegui Villanueva, ecuatoriano de 39 años, cabecilla de Los Águilas en el cantón El Triunfo (en el sureste de la provincia de Guayas) y considerado de alto riesgo, objetivo criminal priorizado".

"Registra cuatro antecedentes policiales, tres detenciones, dos registros como persona privada de libertad y tres reportes como sospechoso en partes policiales", ha agregado el ministro, que destaca "entre sus antecedentes más relevantes" investigaciones por "asociación ilícita (2015), asesinato (2019) y tenencia de armas no autorizadas (2022)". "En el ámbito judicial registra procesos por conducción en estado de embriaguez en 2025 y otro en el que consta como persona sentenciada en 2018", ha añadido.