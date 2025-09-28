Muere un concejal ecuatoriano en un ataque armado en el suroeste del país

Policía confirma el fallecimiento de uno de sus escoltas y dos heridos

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Autoridades locales de Ecuador han comunicado este sábado el fallecimiento de un concejal de la localidad de Durán, en la provincia suroccidental de Guayas, durante un ataque armado en el que también habría perdido la vida uno de los integrantes de su equipo de seguridad, según la Policía del país.

"Desde la Prefectura Ciudadana del Guayas lamentamos el fallecimiento de Hugo Obando, concejal de Durán. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, y expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dolor", reza un escueto comunicado compartido este mismo sábado en la red social X.

La agresión tuvo lugar en las inmediaciones del complejo polideportivo conocido como La Ferroviaria, mientras Obando circulaba en el interior de un vehículo junto a su personal de seguridad, dejando sin vida a uno de sus escoltas en el acto y a otros dos heridos, según ha recogido el diario ecuatoriano 'El Universo'.

La noticia ha sido más tarde confirmada por la Policía del país a través de la misma plataforma de redes sociales: "Lamentamos informar que esta tarde, en el cantón Durán, nuestro compañero Rubén Chávez, perteneciente a la cápsula de seguridad del concejal Hugo Obando, perdió la vida en cumplimiento de su deber, tras un condenable ataque armado. Además, se encuentran heridas dos personas", han explicado.

Policía ha detallado en el mismo comunicado que han ordenado el despliegue "inmediato" de un operativo destinado a "dar con los responsables de este acto criminal" y ha asegurado que las fuerzas de seguridad del país no se dejarán amedrentar. "Continuaremos luchando con firmeza contra la delincuencia y el crimen organizado", sentencia la nota.

Por su parte, la Fiscalía de Ecuador ha notificado la apertura --de oficio-- de una investigación por el asesinato del concejal y el escolta y ha señalado que ya se han llevado a cabo las "primeras diligencias", entre ellas "el levantamiento de cadáveres e indicios balísticos, además de la toma de versiones preliminares y la revisión de cámaras de videovigilancia del sector".