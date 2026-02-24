Mueren cerca de diez personas en dos ataques en la provincia de Manabí, en el oeste de Ecuador

Archivo - Imagen de archivo del Ejército de Ecuador en Quito, la capital del país. - Mateo Armas / Xinhua News / Contactophoto

Alrededor de diez personas han muerto en dos ataques perpetrados por personas armadas no identificadas en sendas localidades de la provincia ecuatoriana de Manabí, situada en el oeste del país y sacudida por un repunte de la violencia durante los últimos meses a pesar del estado de excepción declarado por las autoridades.

El ataque más mortífero tuvo lugar en lunes en Camarones, en el cantón de Jama, donde siete personas fueron asesinadas en una hacienda de la localidad, sin que por ahora hayan trascendido sus identidades y sin que las autoridades hayan determinado quién estuvo detrás del incidente.

Asimismo, otras dos personas murieron en un segundo ataque casi simultáneo en Canoa, en el cantón de San Vicente, donde dos hombres que iban en un mototaxi fueron interceptados por personas armadas a bordo de motocicletas que abrieron fuego contra ellos, según ha recogido el diario ecuatoriano 'El Comercio'.

Manabí es una de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador, que desde 2024 se encuentra bajo estado de "conflicto armado interno", impuesto entonces por el presidente, Daniel Noboa, con el objetivo declarado de hacer frente a las bandas criminales y armadas.