Noboa advierte de que les aplicará la ley "como delincuentes" si los indígenas marchan sobre Quito

El presidente de ecuador, el derechista Daniel Noboa, ha advertido este domingo de que aplicará la ley "como delincuentes" en respuesta a las amenazas de marchar sobre la capital, Quito, planteadas por el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Vargas. La CONAIE es la convocante del paro nacional contra el fin del subsidio del diésel que ha paralizado partes del país desde hace 14 días.

"Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes", ha afirmado Noboa en su cuenta en la red social X.

Vargas, había denunciado desde Chimborazo la "actitud prepotente" del Gobierno de Noboa y advertido de la posibilidad marchar sobre la capital, Quito. "La lucha continúa y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a hacerlo", dijo.

Este mismo domingo, Noboa ha decretado la imposición del estado de excepción en diez provincias más que se suma a las dos en las que estaba ya vigente del total de 24 provincias en las que se reparte Ecuador.

En respuesta, la CONAIE ha denunciado la "represión sistemática" del Gobierno "contra quienes ejercen su derecho constitucional a la resistencia". "Responsabilizamos al presidente Noboa por las consecuencias de esta decisión autoritaria, que busca silenciar y reprimir al pueblo en lucha", ha advertido.

Noboa ha aprovechado además para anunciar nuevas medidas económicas. "Mientras algunos quieren detener al Ecuador, nosotros lo impulsamos. Reduciremos el IVA al 8% durante los feriados del 9 de octubre, y el del 2 y 3 de Noviembre, porque este país no se va a paralizar por unos cuantos que perdieron el negocio del contrabando y la minería ilegal", ha apuntado.

Además, "para fomentar la economía local, el 14 de noviembre pagaremos el décimo tercer sueldo a los funcionarios públicos, así las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday", ha señalado.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó el pasado 21 de septiembre un paro indefinido que ha derivado en movilizaciones masivas y cortes de carreteras. El Gobierno ha respondido con la movilización del Ejército y en los enfrentamientos ha muerto al menos un comunero indígena.