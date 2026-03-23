Noboa anticipa más problemas con Petro: "en un mes me saldrán con un cuento más"

Archivo - Noboa sobre la crisis con Petro: "en un mes me saldrán con un cuento más" - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

ECUADOR, 20 Mar (EUROPA PRESS)

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, minimizó la reciente crisis diplomática con Colombia, atribuyendo las tensiones a una mera estrategia política por parte de Bogotá, en medio de su temporada electoral. En una entrevista con Radio Centro, Noboa expresó su escepticismo sobre la resolución del conflicto, incluso con disculpas por medio, señalando que espera mayores complicaciones en el futuro cercano. "Yo creo que, haya disculpas, no haya disculpas, en un mes me saldrán con un cuento más", afirmó.

Noboa también mencionó la presión que el gobierno de Gustavo Petro enfrenta por parte de la industria colombiana, agravada por la guerra arancelaria en curso entre los dos países, que ha resultado en una balanza comercial negativa para Ecuador. "Si se compara con el año pasado, nuestra balanza comercial del 1 de febrero al 15 de marzo fue negativa (en) 108 millones de dólares", resaltó el mandatario ecuatoriano.

La crisis, que se abordará en una reunión programada para el 23 y 24 de marzo en Lima bajo el auspicio de la Comunidad Andina, se concentra no solo en aspectos de seguridad fronteriza sino también en disputas arancelarias. Noboa criticó la gestión de Petro respecto al crimen organizado, argumentando que Colombia no ha actuado con suficiente rigor para controlar la actividad criminal en la frontera.

Ecuador, por su parte, confirmó que lanzó bombardeos a grupos criminales, principalmente colombianos, dentro de su territorio, y reprochó a Colombia por no impedir el tránsito libre de estos grupos a través de la frontera. Ante la inminente reunión, los ministros de Defensa de ambos países acordaron formar una comisión conjunta para investigar los incidentes ocurridos en la región limítrofe.