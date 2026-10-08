Noboa anuncia la detención en Ecuador de uno de los jefes de finanzas de Los Lobos: "Todos van a caer"

Jackson Felipe Zambrano, detenido en Ecuador - DANIEL NOBOA X

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha celebrado la detención este jueves de Jackson Felipe Zambrano, considerado uno de los principales jefes de las finanzas del grupo criminal Los Lobos, que ya en la víspera sufrió otra operación policial, y de su líder Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', detenido en España desde 2025.

"Todos van a caer. Los que disparan, los que financian y los que se esconden detrás de empresas", ha expresado el presidente ecuatoriano en un mensaje en sus redes sociales ilustrado con imágenes del operativo y de Zambrano esposado, en una vivienda de Samborondón, en la provincia de Guayas.

Noboa ha señalado a Zembrano como uno de los principales encargados de las finanzas de 'Pipo' cuya red ocultaba cargamentos valorados en 1.765 millones de dólares (1.576 millones de euros).

El arresto forma parte de la operación 'Gran Fénix-Cantabria', que se ha saldado con una veintena de detenidos más y en la que han colaborado agentes de la Europol, así como de la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas, según ha detallado en redes sociales el ministro del Interior, John Reimberg.

El ministro ha explicado que la operación es el detonante de una investigación que se originó tras la incautación, en octubre de 2024, de aproximadamente 13.000 paquetes de cocaína en el puerto de Algeciras, procedentes de Guayaquil, que derivó en otras incautaciones en Bélgica, Portugal y Países Bajos.