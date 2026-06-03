Noboa anuncia una reducción de su gabinete, que pasará de 14 a 10 ministerios

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este miércoles una reducción del Ejecutivo, que pasará de contar con 14 ministerios a diez, con el objetivo de disminuir el gasto público, siendo la segunda vez que elimina carteras ministeriales en poco más de dos años que lleva al frente de su segundo mandato.

"Ese plan de eficiencia es para que pueda haber mayores beneficios a los ciudadanos. Estamos reduciendo el número de ministerios a diez. Vamos a dar mayor responsabilidad a las cabezas de esos ministerios y al mismo tiempo vamos a optimizar y mejorar la calidad para que el ciudadano lo sienta, para que el ciudadano tenga mayores beneficios", ha asegurado durante una entrevista concedida a la emisora ecuatoriana Radio Marejada.

Preguntado por una "depuración" de personal dentro del Gobierno, Noboa ha reconocido que "tiene que haber recambio", si bien ha rechazado que se trate "necesariamente" de una "depuración pura" o "despidos" para, a continuación, matizar que se despedirá a quien esté "haciendo las cosas mal" para poner en su lugar a quien "tenga las ganas de trabajar y no las ganas de molestar".

Noboa, que no ha dado más detalles sobre los futuros cambios en el Ejecutivo, comenzó su primer gobierno en noviembre de 2023 con 20 ministerios, para reducirlos a 14 en julio del pasado año tras ser reelegido para un segundo mandato meses antes.

La decisión, también entonces, respondía a un plan para hacer más eficiente la administración, simplicar el aparato estatal y agilizar procesos en el sector público. La medida fue rechazada por distintos sectores sociales, incluidos los funcionarios, dado que provocó el despido de 5.000 empleados de la iadministración pública en Ecuador, recoge el diario 'Primicias'.