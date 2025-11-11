Noboa se burla de futuras quejas en su nueva prisión de alta seguridad: "Ya empezará la quejadera"

ECUADOR, 11 Nov (EUROPA PRESS)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, utilizó su cuenta en X para hacer comentarios sarcásticos sobre las críticas que podría generar el manejo de los 300 reos trasladados a la nueva prisión de máxima seguridad en Santa Elena, denominada Cárcel del Encuentro. Este recinto, inspirado en el famoso Cecot de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, forma parte de los compromisos de Noboa durante la agitada campaña electoral de 2023. "Ya empezarán con la quejadera", expresó Noboa al compartir una foto del supuesto corte de cabello de los internos.

La construcción de esta prisión, presupuestada en 45 millones de euros y ubicada en una inhóspita zona boscosa de la costa suroeste del país, emerge como respuesta a una de las crisis de seguridad más severas que enfrenta Ecuador en décadas, razón por la cual el mandatario declaró el estado de conmoción interna. La Cárcel del Encuentro tiene capacidad para albergar a más de 730 personas, cifra que dista considerablemente de los 14.500 reclusos de la Cecot, una de las cárceles más grandes de América Latina y del mundo.

Pese a las protestas de la comunidad rural cercana y el rechazo a un proyecto similar en la provincia del Napo, en el Amazonas, Noboa sigue adelante con su agenda de seguridad, que incluye el combate a bandas criminales mediante el encarcelamiento de sus miembros en estas nuevas instalaciones.

El traspaso de los primeros 300 internos a la nueva cárcel ocurrió horas después de reportarse una nueva masacre en la prisión de Machala, en El Oro, con un saldo de treinta muertos y varias decenas de heridos, evidenciando la crítica situación del sistema penitenciario ecuatoriano. Esta acción, aunque careció de la espectacularidad habitual de los traslados ordenados por Bukele, refleja la determinación de Noboa por implementar estrategias drásticas para enfrentar el crimen organizado en el país.