Noboa califica a Colombia como "el peor socio comercial" y defiende aranceles por problemas de seguridad en frontera

ECUADOR, 27 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró este viernes en una entrevista para Radio Centro, que Colombia representa el "peor socio comercial" para Ecuador debido al "descuido absoluto de la frontera" por parte del país vecino. Frente a esta situación, Noboa justificó la reciente imposición de aranceles de hasta el 50% a productos colombianos, medida que busca compensar los gastos adicionales que Ecuador debe asumir para proteger su frontera, los cuales ascienden a cerca de 400 millones de dólares anuales.

Según el mandatario, desde la aplicación del 30% de arancel a las exportaciones colombianas, hace aproximadamente un mes, se observó una reducción del 33% en las muertes violentas en provincias fronterizas como Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Noboa enfatizó, "Esta sobretasa es el producto de un descuido absoluto de la frontera de parte de Colombia".

Asimismo, el presidente Noboa mencionó que estas medidas no solo buscan proteger la integridad de la frontera y reducir la violencia, sino también mejorar la balanza comercial con Colombia, la cual refleja un déficit para Ecuador de 1.100 millones de dólares. En este sentido, expresó su confianza en que los aranceles ayudarán a brindar mayores oportunidades a los productos ecuatorianos, fomentando la generación de empleo y una mayor comercialización en el mercado local.