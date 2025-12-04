Noboa cataloga a Hermanos Musulmanes como organización terrorista

Archivo - Noboa declara como grupo terrorista a Hermanos Musulmanes - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

ECUADOR, 4 Dec (EUROPA PRESS)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, catalogó al grupo islamista Hermanos Musulmanes como "organización terrorista", a través de un decreto que insta a los servicios de inteligencia del país a analizar su impacto entre los colectivos armados identificados en la nación. El Decreto 239, firmado el 2 de diciembre, indica que esta organización representa "una amenaza para la población civil, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado". Esta decisión se apoya en un documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, fechado el 12 de noviembre, que describe a Hermanos Musulmanes como una "organización terrorista con injerencia" en el territorio ecuatoriano.

En el marco de una gira internacional que incluye a Emiratos Árabes Unidos, país que ya visitó entre abril y mayo, Noboa ha reiterado su condena a las actividades de este grupo, fundado en el siglo XX en Egipto. Cabe destacar que durante estos viajes, el tema de Hermanos Musulmanes ha sido de interés, especialmente en encuentros con países que comparten la preocupación por las acciones y el alcance de este grupo.

La medida del presidente ecuatoriano se alinea con acciones internacionales similares, como la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 24 de noviembre. Trump inició el proceso para designar como organizaciones terroristas a "ciertas secciones" de Hermanos Musulmanes, específicamente en Líbano, Jordania, y Egipto. Según argumenta, estas facciones se han sumado a grupos como Hamás y Hezbolá, participando o facilitando campañas de violencia y desestabilización, lo que representa un peligro no solo para sus regiones sino también para ciudadanos y los intereses de Estados Unidos.

Esta serie de acciones refleja una postura internacional firme contra Hermanos Musulmanes, marcando un precedente importante en el compromiso de Ecuador y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y la promoción de la seguridad regional e internacional.