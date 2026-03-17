ECUADOR.- Noboa contradice a Petro y asegura bombardea "infraestructura de guerrilla" en Ecuador

Colombia/Ecuador.- Noboa desmiente a Petro y afirma que bombardea "infraestructura de guerrilla" en Ecuador - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

ECUADOR, 17 Mar (EUROPA PRESS)

Las tensiones entre Ecuador y Colombia se intensificaron este martes después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazara las acusaciones hechas por su homólogo colombiano, Gustavo Petro, respecto a supuestos ataques aéreos originados desde territorio ecuatoriano. Petro había denunciado el día anterior que "están bombardeándonos desde el Ecuador y no son grupos armados".

Noboa, por su parte, argumenta en una declaración hecha al periodista colombiano Luis Carlos Vélez y difundida en redes sociales, que su país ha estado bombardeando campamentos dentro de su propio territorio, dirigidos a infraestructuras de guerrilleros que, según afirma, Petro permite moverse libremente y cruzar la frontera entre ambos países.

Durante su último consejo de ministros, Petro explicó que se bombardeó territorio colombiano cercano a la frontera con Ecuador. "Han aparecido bombas (...) Se va a investigar bien (...) Ya van muchos estallidos", expresó el mandatario colombiano, quien recalcó la existencia de una grabación de los hechos que, en su opinión, debería hacerse pública y que habría sido enviada desde Ecuador.

En un intento por desescalar la situación, Petro reveló que solicitó la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a Noboa, subrayando su deseo de evitar un conflicto bélico: "Nosotros no queremos ir a una guerra".

Las declaraciones de ambos presidentes se enmarcan en un contexto de deterioro en las relaciones bilaterales, desencadenado inicialmente por una guerra comercial que empezó en enero tras la decisión de Quito de imponer aranceles de hasta un 50% a las exportaciones provenientes de Colombia. Esta medida fue justificada como respuesta a la presunta tolerancia de Bogotá frente al narcotráfico, lo que llevó a Colombia a aplicar medidas recíprocas, incluida la suspensión temporal de la venta de energía a Ecuador.