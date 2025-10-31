Archivo - Ecuador.- Noboa siembra la duda sobre el motivo de la visita de Petro a Manta tras su investidura: "No fue a nada bueno" - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

ECUADOR, 31 Oct (EUROPA PRESS)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expuso preocupaciones este viernes sobre la visita no anunciada del mandatario colombiano Gustavo Petro a Manta, ocurrida luego de su instalación en el cargo a finales de mayo. "No creo que fue a nada bueno (...) no hizo ninguna ayuda a nadie", manifestó Noboa en una entrevista con Teleamazonas. Esta declaración surge tras las insinuaciones de Petro sobre la ciudad portuaria ecuatoriana como un punto de salida de drogas hacia el norte y por el Caribe.

Noboa encontró "bastante extraño" que Petro decidiera permanecer unos días en Manta después de su toma de posesión en Quito, y calificó el hecho como "algo extraño que está en investigación". "Él salió por Manta también", recalcó el presidente ecuatoriano, who agregó que, aunque desconoce las actividades específicas de Petro durante su estancia, han recibido solicitudes de información por parte de Colombia sobre los sucesos de aquellos días.

El jefe de Estado ecuatoriano subrayó su compromiso con el bienestar de su pueblo frente a las preocupaciones por las acciones de su homólogo colombiano. "Yo me tengo que preocupar por el pueblo ecuatoriano (...) él tendrá sus problemas en su país, y que vea como los soluciona", expresó.

La tensión entre ambos líderes no es nueva, agravada por diferencias ideológicas y eventos recientes como el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito en abril, con el objetivo de capturar al exvicepresidente Jorge Glas. Este incidente incrementó las fricciones, especialmente después de que Petro intercediera por la liberación de Glas durante su investidura.