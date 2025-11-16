Noboa defiende el referéndum para "reafirmar el cambio" en Ecuador

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha ejercido su derecho al voto en el referéndum y consulta popular que se celebran este domingo en el país latinoamericano y ha resaltado que pretende con éstos "reafirmar el cambio" de rumbo político e institucional.

"Celebramos esta jornada democrática, esta jornada de democracia directa como una consulta, porque no hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre su futuro y qué es lo que quisiera", ha apuntado tras votar en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena, en el centro de la costa ecuatoriana.

Noboa ha destacado que "la gente puede estar con la tranquilidad de que seguimos con la misma fuerza". "El pueblo quiere un cambio, votó por un cambio, los políticos de siempre y ciertos malos funcionarios trataron de parar ese cambio y esta será la manera de reafirmar el cambio en el Ecuador", ha remachado.

Noboa se ha referido también a la detención en España de uno de los mayores narcos del continente americano: Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias 'Pipo', líder del grupo criminal Los Lobos, y ha destacado que es fruto de la colaboración entre Ecuador, España y Estados Unidos.

Los ecuatorianos acuden este domingo a las urnas para votar en un referéndum y una consulta popular impulsados por el presidente, Daniel Noboa, con las que busca modificar el marco político y constitucional del país latinoamericano en aras de mayores herramientas para gobernar, y que incluyen la vuelta de las bases militares extranjeras al territorio, en un contexto de inseguridad que sitúa a Ecuador como el país más violento de la región.

Los votantes --el padrón electoral cuenta con cerca de 14 millones de personas en sus 24 provincias para las que el voto es obligatorio: mayores de 18 años y menores de 65-- encontrarán en las papeletas cuatro preguntas (tres de referéndum y una de consulta popular). En el caso de que las propuestas se aprueben por esta vía, las decisiones son vinculantes y se vuelven obligatorias para el Estado.