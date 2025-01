Noboa demanda al secretario del Parlamento que devolvió su decreto para encargar la Presidencia Gellibert

Muñoz, denunciado por usurpación de funciones, rechaza las acusaciones y asegura haber recibido "amenazas" por "cumplir (su) labor"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general de la Asamblea Nacional de Ecuador, Alejandro Muñoz, ha anunciado este jueves que el presidente del país, Daniel Noboa, ha interpuesto una denuncia penal en su contra por "supuesta usurpación de funciones" al devolverle en la víspera el decreto que "encargó" la jefatura del Estado a la vicepresidenta, Cynthia Gellibert, que sustituye a la suspendida Verónica Abad, hasta este domingo.

"Esta denuncia es absolutamente antijurídica, irracional y tiene como único objetivo amedrentarme", ha declarado Muñoz sobre una demanda que lo señala por presunta simulación y usurpación de funciones, un delito que se castiga con hasta tres años de cárcel.

El secretario ha asegurado que ha recibido "varias amenazas que buscan amilanarme, que no cumpla con mi labor", después de que este miércoles devolviera al presidente Noboa el decreto que establece que la vicepresidenta, Cynthia Gellibert, ejerza como jefa de Estado hasta este domingo, al considerar que incumplía la Constitución.

Muñoz se ha defendido de las acusaciones, asegurando que al devolver el decreto estaba cumpliendo con sus funciones, bajo las órdenes de la presidenta de la Asamblea, Ester Cuesta. "No he cometido ningún delito y, es por eso, que responsabilizo al Gobierno de Daniel Noboa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia", ha señalado en unas declaraciones recogidas por el portal de noticias Primicias.

El demandado ha recibido la notificación después de que anunciara que el Parlamento no reconocerá a Gellibert, alegando que el mandatario debía encargar su puesto a la vicepresidenta electa en las urnas, Verónica Abad, y rechazara "el concepto de 'fuerza mayor o caso fortuito'" esgrimido por Noboa para participar en la campaña electoral.

Según Muñoz, el presidente debe en su lugar acogerse a una licencia temporal sin sueldo, puesto que la ley le prohíbe usar su cargo como ventaja para hacer campaña.

La vicepresidenta suspendida había advertido previamente de que si se consuma la sucesión presidencial en la nueva vicepresidenta, Cynthia Gellibert, supondría un incumplimiento de la Constitución y también de otras leyes, como el Código de la Democracia.