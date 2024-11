Noboa denuncia intentos de "desestabilizar" al Gobierno tras las protestas en doce provincias en Ecuador

Los manifestantes, convocados por organizaciones sociales contra la "incapacidad" del Gobierno para hacer frente a la crisis energética

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha acusado a "ciertos sectores" del país de intentar "desestabilizar" al Gobierno, después de que este jueves se hayan producido movilizaciones en al menos doce provincias del país en protesta por la crisis energética y la gestión gubernamental.

"Ecuatorianos, no nos confundamos: su objetivo no es proteger a esa gente que engaña, sino desestabilizar a un Gobierno que no pertenece a las mafias del pasado, que quieren seguir destruyendo al país", ha declarado en la red social X.

En el comunicado, Noboa ha acusado a sus opositores, a los que ha calificado como "vieja política", de atacar a su Gobierno, del que ha sacado pecho asegurando que "en un año, ha roto y sigue rompiendo los vínculos con la corrupción que ellos dejaron enraizados por años".

"¿Dónde estaban sus discursos y preocupaciones de hoy cuando la narcopolítica alcanzaba al Estado? Hoy callan, mientras figuras cercanas a ellos son detenidas o involucradas en investigaciones por corrupción", ha criticado.

Estas palabras llegan horas después de que este jueves se hayan producido protestas en hasta doce provincias de todo Ecuador, incluida su capital, Quito, por la "incapacidad" del Ejecutivo ante la actual crisis que atraviesa el país.

Se trata de la segunda vez en un mes que los manifestantes salen a la calle para exigir una respuesta del Gobierno de Daniel Noboa. Convocados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular, los manifestantes han mostrado su rechazo a los "despidos intempestivos", la "persecución sindical" y la creciente "inseguridad".

A principios de semana, el presidente Noboa decretó la emergencia nacional durante 60 días ante la magnitud de los incendios forestales, el déficit hídrico y la sequía en la que se encuentra sumido el país latinoamericano. Él mismo ha reconocido que la crisis energética ha sumido a la nación sudamericana en un "caos".

Por otro lado, el mandatario ha sufrido otro golpe este mismo jueves después de que el Tribunal Constitucional haya declarado como anticonstitucionales tres de las medidas incluidas en el estado de excepción que él mismo decretó a comienzos del pasado mes de octubre en varias provincias del país en un intento por contener los altos índices de criminalidad y el conflicto armado interno.

Desde la llegada de Noboa a la Presidencia de Ecuador, han sido ya varias las veces a las que ha recurrido al estado de excepción para combatir el crimen en un país que en 2023 se convirtió en el primero de la región con mayor número de homicidios per capita, con una tasa de 47,2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.