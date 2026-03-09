Noboa informa baja del 26% en muertes violentas en Guayaquil tras captura de alcalde "criminal"

Archivo - Ecuador.- Noboa afirma que las muertes violentas en Guayaquil bajaron un 26% tras el arresto de su alcalde "criminal" - PRESIDENCIA DE ECUADOR - Archivo

ECUADOR, 20 Feb (EUROPA PRESS)

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa destacó este viernes la notoria disminución del 26% en las muertes violentas en Guayaquil, vinculando este logro a la reciente aprehensión de Aquiles Álvarez, etiquetado por el mandatario como "el alcalde criminal" de la ciudad. "¿Creen que esto es coincidencia?", interrogó Noboa, desmintiendo acusaciones de persecución política y afirmando que la mira está puesta en "los criminales" y aquellos vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.

En una entrevista concedida a Radio City, el presidente se enorgulleció de haber detenido al 85% de los cabecillas criminales del país, al mismo tiempo que criticó duramente el funcionamiento de la Justicia ecuatoriana. Reveló que de las 140.000 detenciones realizadas por fuerzas de seguridad, apenas 10.000 han sido procesadas. "Tiene que haber una reforma importante a la función judicial", recalcó, y disparó contra los críticos de sus frecuentes viajes internacionales, aclarando que estas ausencias son sacrificios personales hechos "por amor al país".

Álvarez fue detenido preventivamente el 11 de febrero como parte de la operación 'Goleada', enfrentándose a cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero en un esquema de evasión fiscal. Además, junto al alcalde de Guayaquil, se arrestó a otras diez personas, incluidos sus hermanos Antonio y Xavier, figuras destacadas del Barcelona Sporting Club de la ciudad.

El alcalde también se ve implicado en una investigación por supuesto almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos dentro del caso 'Triple A'. Con estas acciones, el gobierno ecuatoriano manifiesta su firme intención de combatir la criminalidad y corrupción, buscando un cambio sustancial en el sistema judicial del país.