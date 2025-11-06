Noboa y Noem discuten el establecimiento de bases estadounidenses en territorio ecuatoriano

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una base militar en Manta, Ecuador - CANCILLERÍA DE ECUADOR EN X

ECUADOR, 6 Nov (EUROPA PRESS)

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa sostuvo una reunión clave el día miércoles con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la Estación Aeronaval situada en Manta. Esta ciudad portuaria, ubicada en la costa central de Ecuador, fue el escenario elegido para dialogar sobre la posibilidad de instaurar una base militar de EE.UU. en el país andino. El Ministerio de Exteriores de Ecuador se encargó de difundir este evento importante, que contó también con la presencia de Gabriela Sommerfeld, ministra de Exteriores; Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa; y John Reimberg, ministro del Interior.

Los mencionados funcionarios acompañaron a Noboa y Noem en "un recorrido por instalaciones estratégicas para el potencial establecimiento de una base militar en Manta", según confirmó la diplomacia ecuatoriana a través de su cuenta en la red social X. El propósito de esta visita de Noem se centró en consolidar los mecanismos de cooperación técnica entre las instituciones de seguridad de Ecuador y Estados Unidos, buscando así fortalecer las capacidades en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

En una entrevista con el diario 'El Universo', Sommerfeld comentó que se evaluaron las capacidades de la base de Manta, incluyendo sus instalaciones y pistas, para determinar qué tipo de aeronaves podrían operar allí, así como las maneras de reforzar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

Loffredo recordó la estrecha cooperación que existió entre Ecuador y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, que se mantuvo hasta el cierre de las operaciones en 2009 del Puesto de Operaciones de Avanzada del Comando Sur de Estados Unidos en la base de Manta. Además, se mencionó la proximidad de Manta al archipiélago de Galápagos, donde el presidente Noboa ya había defendido la idea de establecer bases extranjeras para "controlar la pesca ilegal y proteger los ecosistemas".

Este tema, de gran relevancia para el futuro de la seguridad y la soberanía ecuatoriana, será sometido a la opinión de los ciudadanos ecuatorianos el próximo 16 de noviembre, durante un referéndum constitucional y una consulta popular, en la cual tendrán la oportunidad de expresar su postura respecto a la instalación de bases extranjeras en su territorio.