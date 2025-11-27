Noboa recibe al fiscal Antimafia italiano en Ecuador para impulsar la lucha conjunta contra el crimen organizado

Archivo - Ecuador/Italia.- Noboa recibe en Ecuador al fiscal Antimafia de Italia para "fortalecer" la cooperación contra el crimen - Europa Press/Contacto/Roberto Monaldo - Archivo

ECUADOR, 27 Nov (EUROPA PRESS)

En un encuentro crucial para las relaciones bilaterales, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y la ministra de Exteriores Gabriela Sommerfeld, se reunieron este miércoles con el fiscal Antimafia de Italia, Giovanni Melillo, en un esfuerzo conjunto por intensificar la cooperación bilateral en seguridad y combate contra el crimen organizado transnacional. La Presidencia de Ecuador, a través de la plataforma X, reveló que una de las principales ambiciones de esta alianza es combatir el lavado de dinero.

El Ministerio de Exteriores de Ecuador, utilizando el mismo canal, explicó que el gobierno ecuatoriano manifestó su firme compromiso de enfrentarse a los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), reconociendo la necesidad de una acción coordinada y persistente frente a esta amenaza. La ministra Sommerfeld subrayó la importancia de la colaboración con la Unión Europea y, en particular, con Italia, en materia de seguridad. Hizo hincapié en los programas regionales impulsados por Roma que potencian la seguridad, la cooperación policial y el apoyo a nivel regional.

Durante un acto, el presidente Noboa otorgó la condecoración “Honorato Vásquez” en el Grado de Gran Cruz al embajador italiano en Quito, Giovanni Davoli, y reconoció el trabajo de Paolo Di Sciuva, director del programa italoecuatoriano para el Fortalecimiento Institucional del Sistema de Seguridad, resaltando su contribución a la mejora de la estructura de seguridad en Ecuador. Este encuentro y las distinciones otorgadas reflejan el fortalecimiento de la relación entre Ecuador e Italia y su compromiso compartido para combatir el crimen transnacional y mejorar la seguridad ciudadana.