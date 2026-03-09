Archivo - El número dos del Pentágono aborda con el bloque de seguridad de Ecuador maniobras contra el "narcoterrorismo" - EMBAJADA DE EEUU EN ECUADOR - Archivo

ECUADOR, 26 Jan (EUROPA PRESS)

En una reunión clave para la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo, altos funcionarios de Estados Unidos y Ecuador consolidaron su compromiso de cooperación en seguridad. El encuentro contó con la participación de importantes figuras, entre ellas, Joseph Humire, Subsecretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos para las Américas, y Lawrence Petroni, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, quienes se reunieron con el bloque de seguridad ecuatoriano, integrado por los ministros de Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el Comandante de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, y la ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

La Embajada de Estados Unidos destacó la reunión como un reflejo de la "alianza estratégica de mutuo beneficio para Estados Unidos, Ecuador y la región", enfatizando en el compromiso continuo contra el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Ecuador resaltó cómo esta colaboración posiciona al país como un socio clave de Estados Unidos en materia de seguridad en la región. La agenda de la reunión se centró en fortalecer la cooperación bilateral en defensa y seguridad, intercambiar experiencias estratégicas y coordinar acciones contra amenazas que comprometen la estabilidad regional.

Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa de Ecuador, valoró la presencia de Humire como indicativo del buen desempeño de Ecuador en su lucha contra el crimen transnacional. Esto se alinea con los esfuerzos del gobierno de Daniel Noboa por profundizar la relación con Estados Unidos, especialmente en el ámbito de la seguridad. Este enfoque se ha visto respaldado por visitas de altos funcionarios estadounidenses a Ecuador y operaciones conjuntas temporales, como la desplegada en la base militar de Manta contra el narcoterrorismo, lo que refleja los frutos de los recientes acuerdos en materia de defensa entre ambos países.