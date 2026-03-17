ECUADOR.- Operativo militar en el sur de Ecuador termina con 129 campamentos ilegales de minería destruidos

Archivo - Destruidos 129 campamentos clandestinos en una operación militar contra la minería ilegal en el sur de Ecuador - Europa Press/Contacto/Ricardo Landeta - Archivo

ECUADOR, 17 Mar (EUROPA PRESS)

El Ejército ecuatoriano ejecutó una notable intervención este lunes contra la minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus, ubicado en el sur de Ecuador. La acción resultó en la demolición de 129 campamentos clandestinos y 94 bocaminas, las cuales eran empleadas para actividades ilícitas de extracción de minerales.

Desde el Ejército se comunicó a través de un anuncio en redes sociales que la operación logró desmantelar infraestructuras utilizadas en la explotación ilegal de minerales. El impacto económico infligido a los Grupos Armados Organizados (GAO) que administraban estas operaciones se estima en torno a tres millones de dólares, afectando considerablemente su capacidad en términos logísticos y financieros.

Los esfuerzos se focalizaron en las áreas de San Luis, Dos Camas y La Aida, las cuales abarcan aproximadamente 130 hectáreas destinadas a la extracción ilegal de minerales. El operativo no solo erradicó campamentos y bocaminas ilegales, sino que también aprehendió una variedad de equipos utilizados en estas actividades delictivas. Entre los materiales incautados se cuentan explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas satelitales Starlink, chancadoras, generadores eléctricos y una serie de herramientas.

Esta operación militar tuvo por objetivo doble: combatir las operaciones ilegales de los GAO y sus economías ilícitas, así como restituir el equilibrio ambiental del Parque Nacional Podocarpus, eliminando infraestructuras que causaban contaminación y severos daños ecológicos.

En un seguimiento al operativo inicial, el Ejército intensificó las acciones hasta entrada la noche, implementando lanzadores de cohetes para atacar a las estructuras criminales en el área. "Las operaciones nocturnas permiten mantener presión permanente sobre las estructuras criminales, garantizar la protección del ecosistema y evitar que estas organizaciones intenten reactivar sus actividades dentro del parque nacional", se indicó.

Con la destrucción de los campamentos y bocaminas clandestinas, las Fuerzas Armadas mantienen su presencia en el terreno como parte de la "fase de seguimiento y aseguramiento" de las zonas afectadas por la minería ilegal, procurando así una recuperación sostenible del área.