ECUADOR.- Ordenan prisión preventiva para alcalde de Guayaquil acusado de lavado de dinero

Archivo - La Justicia ecuatoriana dicta prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, detenido por lavado de dinero - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

ECUADOR, 11 Feb (EUROPA PRESS)

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta prisión preventiva tras ser implicado en la operación denominada 'Goleada', investigación que revela presuntos actos de delincuencia organizada y blanqueo de capitales. La resolución se dio luego de extensas deliberaciones en el Complejo Judicial del Norte en Quito, acompañada de la solicitud de congelar las cuentas de Álvarez y otros diez individuos detenidos por el caso, según reportaron medios de comunicación colombianos.

Una de las razones que la Fiscalía esgrimió para pedir la medida cautelar contra Álvarez fue su arresto sin llevar la tobillera electrónica, exigida como parte de una medida previa en otro juicio conocido como 'Triple A', que investiga anomalías en el ámbito de los hidrocarburos.

Esta circunstancia llevó a los fiscales a argumentar la necesidad de revocar el estado de libertad condicional bajo el cual se encontraba Álvarez, arrestado en su residencia situada en Samborondón, Guayas. El político había logrado la alcaldía con apoyo de la Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el exmandatario Rafael Correa.

Junto a Álvarez, también fueron detenidos sus hermanos Antonio y Xavier, vinculados con el Barcelona Sporting Club de Guayaquil como presidente y directivo, respectivamente. Adicionalmente, Carlos Asanza y Pablo Pita, gerentes de la Terminal Terrestre de Guayaquil y de la Autoridad Aeroportuaria de la ciudad, figuran entre los implicados en la trama.