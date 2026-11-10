La Policía ecuatoriana confirma el asesinato de dos candidatos a las elecciones locales en un tiroteo

Archivo - Urna de un centro habilitado en Madrid para las pasada elecciones presidenciales de Ecuador. - David Canales / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Ecuador ha confirmado el asesinato de dos candidatos a las elecciones locales que se celebran este próximo 29 de noviembre en todo el país, durante la noche del lunes en la provincia meridional de El Oro, en un tiroteo que ha dejado otra fallecida y un herido más.

Se trata de Ronald Farfán, antiguo alcalde de Huaquillas y actual candidato a esa Alcaldía, y Christian Rugel, quien aspiraba a un puesto de concejal en esa misma localidad. El ataque se produjo cuando ambos tenían previsto participar en un acto de campaña junto a sus simpatizantes, según ha informado Ecuavisa.

El coronel de la Policía en El Oro, Renato González, ha informado de que cuatro sujetos armados irrumpieron en el lugar montados en dos motocicletas y disparando a los dos candidatos. Asimismo, ha detallado que Rugel había sido víctima de extorsión seis meses atrás, por lo que no se descarta que el ataque tenga relación.

Durante los últimos procesos electorales y en el contexto de estos comicios locales se han registrado numerosos episodios de violencia política contra candidatos y funcionarios, en especial en provincias como El Oro, Manabí, Guayas, o Esmeraldas, donde existe una fuerte presencia de grupos criminales.

El caso más sonado data de 2023, cuando el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado durante un acto de campaña. Por este crimen, cinco personas han sido condenadas. Mientras, el autor material de los disparos fue abatido por los servicios de seguridad en el lugar de los hechos y siete sospechosos más fueron asesinados en prisión mientras esperaban juicio.